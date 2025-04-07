Coldplay明起啟德主場館開唱　樂迷最早下午4時可入場

英國人氣樂隊Coldplay明日（8日）、9日、11日及12日在啟德主場館舉行4場演唱會。啟德體育園提醒參加者預先做好準備，包括提前領取實體門票、預留足夠時間入場及計劃好到場及離場交通，建議使用公共交通工具前往啟德主場館。園方又稱，持普通門票觀眾，可於下午5時入場，持升級體驗門票的觀眾更可於4時或4時半提前入場。

啟德體育園表示，入場人士請留意場地規則及有關限制攜帶的物品，特別是容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯不得附有瓶／杯蓋。啟德主場館附近將設有付費物品寄存處，於活動當日下午2時至晚上11時開放供活動參加者使用，使用者須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層（近中央廣場）及啟德青年運動場外（近安檢站）的寄存處辦理手續。

另外，啟德體育園內不設泊車位，而位於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區、啟德主場館的士落客區（不設上客）及啟德體藝館的士落客區（不設上客）三個地點，於活動期間開放予的士落客。離場時使用的士服務的觀眾，只可於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區乘搭的士。

啟德體育園行政總裁莊澤基表示，十分期待Coldplay在啟德體育園演出，這場音樂會標誌着啟德體育園的重要里程碑。體育園將一如以往為更多世界級體育及娛樂盛事提供場地，持續推動香港體育經濟發展，鞏固亞洲盛事之都的地位。