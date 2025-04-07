特別財會：政府電動車充電使用率均低於50%　3處僅得1%

電動車充電設施過去常被批不足，但政府逾70個停車場的電動車充電設備，在去年底平均使用率僅約10%，個別充電樁使用率只有1%。當局指營運商已轉換收費模式，配合市場需求。

環境及生態局書面回覆立法會特別財委會指，環保署分別在前年12月和去年1月，向兩間電動車充電服務營運商批出5年電動車的中速充電樁管理合約，覆蓋74個政府停車場約1,600支中速充電器，預計為政府帶來約3,450萬港元收入。

不過，根據營運商去年12月數據，該些停車場的充電設備使用率都不高於50%，個位數佔多數，其中使用率最低的只有1%，分別是沙田政府合署、金鐘道政府合署和蕙荃體育館的充電樁；使用率最高則是上水保榮路體育館的充電樁，達48%；其次是40%的上水游泳池。

局方指，鑑於市場需求，兩間營運商自去年5月起逐步將收費方式由「按時間收費」改為「按用電量收費」，並於去年12月完成其下全部充電樁改為「按用電量收費」的安排。

而由政府提供的電動車充電樁，除了離島有快速樁(額定輸出功率20千瓦以上)，其他地區均是中速(額定輸出功率2.8千瓦以上至20千瓦)及標準充電樁樁(使用家用型13安培插座，額定輸出功率2.8千瓦)。私營機構則有提供9個高速樁(額定輸出功率達100千瓦或以上)、1,740個快速樁等。