清明節假期1.26億人次國內出遊　機械人湧入景區

在內地清明節假期3天，各地開展形式多樣的緬懷英烈活動、傳統文化活動、旅遊活動，經文化和旅遊部數據中心測算，期間全國1.26億人次國內出遊，同比增長6.3%；國內出遊總花費575.49億元人民幣（約614億港元），同比增長6.7%。

多地紅色旅遊景區開展清明祭英烈活動，全國各地城市公園、森林公園、主題公園、歷史文化街區、重點旅遊村鎮等亦迎來遊玩熱潮，賞花、踏青、鄉村、露營、美食等主題遊需求旺盛。文化和旅遊部發布32條鄉村旅遊線路，「時令採摘」、「挖野菜」等鄉村體驗搜索熱度上漲。各地博物館也推出各具特色、寓教於樂的文旅活動。

此外，機械人近來迅速實現場景滲透，從以往景區景點的「新奇點綴」而成批量、爆發式地進入，成為遊客的新寵和文旅服務升級的催化劑。山東省泰山文旅集團透露，景區1月底投放10台外骨骼機械人，減少使用者人體發力登山，假期這幾天出租每天爆滿，有遊客等了兩小時。浙江省雁蕩山景區亦趕在清明小長假前引進1台機械人、5台機器狗，在懸崖餐廳與遊客互動合影。另有機器狗「入職」江西省萍鄉武功山景區警旅大隊，輔助巡邏。