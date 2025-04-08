中學食材費逾千萬人民幣　校長夥親弟侵吞約四成

內媒周一（7日）報道，去年4月以來，山西省紀委監委在全省範圍內開展中小學校園食品安全和膳食經費管理突出問題專項整治，期間臨汾市汾西縣紀委監委幹部發現汾西縣第二中學（汾西二中）食材費高達1,072萬多元人民幣（約1,147萬港元），其中約四成被貪佔。

調查人員通過調取食材出入庫監控影像，逐天觀察、記錄，並與入庫單和台帳比對，發現食材入庫重量與票據嚴重不相符，實際食材供貨商為汾西二中時任校長趙孟鎖的親弟弟趙某亮，食堂負責人亢某也是趙孟鎖的前同事。趙孟鎖通過亢某截留學校膳食資金，並通過其弟弟作為「白手套」，虛列套取食材費。在他任校長期間，學校被截留、套取、擠佔的食材費高達420多萬元（約449萬港元）。學校亦存在食材以次充好、菜品以素代葷、結餘食材庫存去向不明等問題。

汾西縣紀委監委持續推進整改，汾西二中開始推行「刷臉支付」方式，並在校園建立餐費收支公示牌，用政府採購、統一招標的方式代替以往私下約定供貨商的做法。為加強監督，學校食堂還招收一些家長作為員工，參與飯菜製作，保障食堂飯菜品質。去年8月，趙孟鎖被開除黨籍及公職，涉嫌犯罪問題已被移送檢察機關依法審查起訴。