特別財會：12.7立會改選逾15億開支　3.85萬公僕協助

立法會換屆選舉投票日定於12月7日，選舉事務處預留15.13億港元作為選舉開支，立法會選舉開支約為12.8億港元，而選舉委員會界別分組補選則佔2.33億港元。

當局回覆議員就特別財會的提問，指立法會換屆選舉的開支約為12.80億港元，員工開支佔2.89億港元、宣傳費1.77億港元，包括租用場地、投票站及點票站運作開支、交通費、郵費、免費郵遞服務、印刷費和租用臨時辦公室和倉庫等開支為8.14億港元。

至於選舉委員會界別分組補選約為2.33億港元，員工開支為8,100萬港元，宣傳開支為400萬港元，包括租用場地、投票站及點票站運作開支、交通費、郵費、免費郵遞服務、印刷費和租用臨時辦公室和倉庫等其他開支為1.48億港元。

選舉事務處初步預計需要分別招募約1,500名及3.7萬名政府人員參與選舉委員會界別分組補選及2025年立法會換屆選舉的各項選務工作。目前，政府正與選舉管理委員會積極擬訂兩場選舉的具體安排，稍後有具體安排會適時向外公布。

截至2025年3月31日止，選舉事務處的人手編制共有320個職位，並預期在2025/26年度內開設2個新公務員職位，包括1名高級系統經理及1名系統經理。在扣除6個將於2025/26年度刪除的職位，包括1名一級行政主任、3 名助理文書主任、1名文書助理及1名辦公室助理員後，選舉事務處在2025/26年度的人手編制會逐步減至316個，淨減少的職位數目為4個。在職位數目變動後，由於新增職位的總薪級中點較刪除的職位高，按薪級中點估計的年薪值淨增加為54.8萬港元。