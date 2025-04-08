加指北京相關微信號抹黑卡尼影響大選　華斥無端攻擊

加拿大政府周一（7日）表示，中國社交媒體平台微信上最流行的新聞帳號正推送關於加拿大總理卡尼的不實報道，試圖影響該國本月底舉行的大選，改變當地華人社區的看法。中國駐加使館回應稱，僅憑社交平台個別言論就對中國政府進行無端攻擊抹黑，極其荒謬，毫無道理。中方對此堅決反對，絕不接受。

據加媒報道，涉事微信公眾號名為「有理兒有面」，被指與中共中央政法委有關，上月10日和25日兩度操作訊息，放大自由黨黨魁卡尼對美國的立場，並攻擊他的經歷和資歷。負責偵查聯邦大選威脅的特別工作組周一向公眾發出警告，認為兩篇涉事貼文經過大規模人為協調以加強傳播，但在微信上的操作並未影響加拿大舉行自由公正選舉的能力。樞密院辦公室則指，事件僅限於一個平台，尚未蔓延，亦沒影響選民在接收適當資訊後所作的投票決定，但呼籲對資訊保持謹慎。

中國駐加使館發言人回應指，不了解加方提到的所謂「訊息行動」，但強調加拿大大選是加拿大的內政，中方一貫堅持不干涉他國內政的原則，從未也沒有興趣干涉加拿大內政。中方亦堅決反對將加拿大內部事務與涉華因素相關聯，對中國惡意栽贓抹黑，這不利於中加關係健康穩定發展。