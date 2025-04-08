美國網紅IShowSpeed來港引哄動　政府指對方愛即興　未必想官方渠道合作

美國網紅IShowSpeed(甲亢哥)早前來港引起哄動，不少市民圍觀及拍攝。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩接受傳媒訪問時指，「甲亢哥」來港是快閃行程，據了解對方未必想與官方渠道合作，而即興是他的賣點，形容今次行程展示了香港街頭及有趣事情，讓世界知道香港是安全及隨時都能到訪之處，在港進行直播也是對香港市況的另類宣傳。

羅淑佩指，任何人來到香港，只要守秩序就可以玩得很開心。她指對方來港未必想變成一個官式活動，知道對方到訪內地時，有內地有商品或公司聯繫邀請他參與一些活動，香港也有相同做法，例如邀請他去海洋公園及坐電車。她稱，據知「甲亢哥」更想在香港尋幽探秘，可能因香港是大都會，想看到香港街頭情況，會否出現有趣事物等。

被問及「甲亢哥」乘搭港鐵時吸引不少市民跟隨湧入站內拍攝，引起秩序問題，羅就指是對方亦始料不及，可能沒想到香港會有這麼多「粉絲」跟隨。不過，她認為新世代的宣傳做法有變，以前是拍攝一條漂亮的廣告片在全球播放，吸引大家來港遊覽；如今旅客或喜歡自己發掘，網紅是其中一個發掘渠道。因此，旅發局、政府部門或是商家，都要思考如何利用好網紅，向全球展示香港有趣的一面。