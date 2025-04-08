增機場離境稅被批礙航空業復甦　政府：下一個歷日離港乘客豁免

政府早前提出把機場飛機乘客離境稅由120港元增至200港元，將於10月1日生效，每年可增加16億元收入，但旅遊業界則憂慮對航空業務的復甦造成障礙，希望當局三思。

立法會審議修訂飛機乘客離境稅條例草案委員會今日(7日)召開開議，不少議員指有關稅項調升幅度過高，擔心力重旅客的負擔，對使用香港機場意欲產生負面影響，最終得不償我，而政府代表則指增加的金額有限，料屬於旅客可承擔範圍。

對上一次調升飛機乘客離境稅是2003年，從80港元增加到120港元。政府相信今次只加80港元，估計對旅客影響輕微。為了要讓航空公司有足夠時間調整系統和作出宣傳，新收費將在2025年10月1日生效，在此日期前購買的機票，即使是今年12月出發的亦不受影響；但10月1號後買機票要多付200港元。

因應部分市民和業界擔心，調升飛機乘客離境稅會對香港國際機場作為航空樞紐的影響，如減低旅客來香港轉機的意欲。政府會在建議修訂條例以外，作出一些放寬措施，包括12歲以下免繳、不離開禁區範圍免繳、而同日抵港同日離港亦可免繳的做法，於本港轉機後並下一個曆日離港的乘客可獲豁免，政府強調有關措施較其他國際機場24小時豁免的安排還要寬鬆。

旅遊界議員姚柏良歡迎政府的放寬措施，但豁免遠遠是不足夠的，因為要吸引多些大灣區內地旅客，無論循水路或陸路，或各種不同模式入境香港繼而轉乘飛機都可獲豁免。其實現時香港國際機場，航空旅客的稅費承擔已經相當高。如果加80元，就算機票價是「零」，都有355港元的基本稅費承擔，如果是長途機的話更可以達到425港元，因為機場建設費是因應長短途而有不同的收費。

姚指香港的機場稅費已經緊貼新加坡，長途機更高過新加坡。雖然已經有一段日子沒調整飛機乘客離境稅，其實2016年開始加收機場建設費，另外保安費亦有所調升，旅客使用機場的成本是不斷上升的。他說明白政府要增加稅收以應對嚴峻財政赤字，質疑加稅政策會否得不償失。議員管浩鳴亦對有加幅有保留，指官員提到80港元好像是很少的金額，但其實加幅高達60%。

財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華回應指，2025/26的財政年度如果預計發行 1,500億債券，還有約670億港元的赤字，而調升飛機乘客離境稅就是其中一項開源措施。2024/25年大概有2000萬乘客付機場離境稅。每人多80港元就有16億港元，有些議員可能認為相對於一個600多億港元的財赤只是杯水車薪，但不能「善小而不為」，否則財政狀況難以處理。

他又指去年《財政預算案》決定把超過55萬港元租值的物業要繳交額外差餉，有關收入一年只是9億港元左右，跟今次機場離境稅相比約只得一半而已。目前差餉徵收率是5%，一年可收300多億港元，要「跑」到16億港元的話，差餉就要再加0.25%。他說對轉機客的寬免措施，預計有80多萬旅客受惠，一年下來會少收1億港元。

他預計受惠旅客達80多萬人，指政府每年所徵收的機場離境稅減少1億多港元，形容整個收費措施是「打了9折」。