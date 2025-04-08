DSE公民科今日開考　有考生及老師指試題較去年難

香港中學文憑試(DSE)公民與社會發展科今日(8日)開考，題目涉及公共衞生、中國外交及香港中外文化匯聚的情況。有公民科老師認為考試難度較去年增加，例如有立場題目，要求考生正反立論，相較去年的試卷更着重考生的多角求思考，不過他亦認為考生要取得達標的成績並不困難，甚至一般成人應考，有一定時事常識，亦有機會合格，預料合格率會與去年的9成4相若。

公民科試卷設三條大題目，第一題問及香港公共衞生與可持續發展議題，其中一題8分長問題問考生是否同意「就現時香港情況，人們實踐低碳出行是不容易的」這一個說法，仁愛堂陳黃淑芳紀念中學公民科科主任黃中偉認為題目有以往通識科的感覺，亦是整份試卷較難處理的一題，考生需要以正反立論作答，闡述香港現時的配套，以發引用資料與個人知識，扣緊立場作答，認為類似的題型更可訓練考生多角度思考。不過他亦指出，公民科下考生只需達標成續，8分題即大約只需要3至4分，考生作答時如果有清晰立場，並引用充足資料與個人知識支持一個論點，已有機會取得3分，如果有兩個論點則會更穩陣。

第二條大題目涉及中國外交，其中一條問及考生對於「提供對外援助可提升中國在國際社會的影響力」的看法，黃中偉指出中國外交或為考生比較不熟悉的議題，日常生活較少接觸，考生或較難舉例，而對「中國易響力」亦對考生較為抽象，考生或會答提升其他國家對中國的好感等答案，字眼未必準確外，角度亦較單一。

第三題則涉及一國兩制下香港中外文化交流匯聚的特質，其中一題問考生中外文化交流匯聚為香港社會帶來的好處，黃中偉指考生需要緊扣社會的好處作答，如果答了經濟帶來好處或會不扣題，難取得高分。

考生鄧同學認為今年的試卷較去年難，特別是今年的提問方式，作答時不能只抄資料，亦要加入自己的知識，例如其中一題要考生以飲食、慶祝或節慶其中一方面說明香港是中外文化交流匯聚的社會，他就以中西方的節日為例子作答，不過他亦有信心可以取得合格的成績，他續指準備公民科時只簡單看過相關資料，並沒有認真溫習，但平時在學校校試亦能取得理想分數，所以對合格有信心。

林同學亦對取得達標成績有信心，她表示公民科很多題目問及日常生活的一些時事、社會議題等，如果平時有看新聞，會更易作答。郭同學則認為其中一題要答身體活動如何促進公共衞生較困難，「諗唔到行路可以怎樣促進公共衛生」，但相信亦能取得達標成績。