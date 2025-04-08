特別財會：近50萬港人逗留廣東省　內地港生亦近3萬

不少港人北上居住。根據政府提供的收據顯示，2023年通常逗留在廣東省的香港居民近50萬，較2022年下降9,100人，減幅為1.8%，而截至今年3月，在內地高校及研究院就讀的香港學生亦近3萬人，廣東人數最多約有1.39萬人，繼而是有5,261人的福建，北京亦有2,596人。

當局回覆議員就特別財會的提問，交代通常逗留在廣東省的香港居民相關數字，2023年有49.59萬人，最多人數的組別是45至64歲的組別約有13.71萬，其次是零至14歲的組別有10.35萬，而65歲或以上有9.37萬。

實際上，逗留廣東省的港人人數亦逐年下降，翻查資資，2022年有50.5萬人，而2021年則約為52.3萬人。

至於在內地大專或大學就讀的港人學生，根據國家教育部提供的資料，截至今年3月，就讀專科有2,022人、本科約為2.32萬人、碩士有2,831人，而博士亦有1,140人。若以城市劃分，在廣東就讀本科的港生超過1萬人，998人修讀碩士，博士生有523人；北京的本科生有1,526人、碩士生有913人，而博士生有157人。

當局亦交代了5個駐內地辦事處在2023及2024年接獲港人求助個案數字，當中只有駐成都經濟貿易辦事處接獲的求助有增加，2024年共有35宗個案，較203年的31宗增加了9宗。不過，駐粵辦收到的求助個案最多，2023年有285宗，而2024年降至184宗，減少101宗。

在編制方面，當局指現時駐內地辦事處中只有駐粵經濟貿易辦事處經貿關係經理一個職位懸空約4個月，而有關職系會按實際情況盡快調派人員出任有關職位，在有關職位懸空期間，內地辦事處會靈活調配人手，確保有效執行相關工作。