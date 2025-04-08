男警涉警校警署非禮案表證成立　裁判官押後至4.23裁決

已婚男警涉嫌在2023年至2024年期間，在元朗警署及黃竹坑香港警察學院，先後侵犯3人，包括女警。他否認兩項非禮罪及一項普通襲擊罪，案件今（8日）在粉嶺法院續審。法庭昨裁定3罪表證成立，被告今日自辯，全盤否認事主指控，其中被指「摙」女下屬膊頭一事，被告辯稱即使確有發生，極其量也只是想多謝她。控辯雙方舉證完畢，完成結案陳詞。裁判官押後至4月23日裁決，被告續准保釋。

38歲男被告楊孟羲，控罪書上報稱任職公務員。他被控於2024年9月9日，在元朗青山公路元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊非禮X；以及於2023年11月某日，在黃竹坑香港警察學院大操場非禮Y。被告另被控於2024年5月2日，在元朗警署地庫巡邏小隊第一隊辦公室B21室內襲擊Z。辯方結案陳詞時指，被告自小立志做警察，投考數次終如願以償，試問他會否在警察學院、眾多學員身處的地方犯案？控方則指，被告證供有矛盾，不能成立。

被告自辯時透露，他已婚，2024年2月左右自警察學院畢業，之後獲派到元朗警署地庫巡邏小隊第一隊任職指揮官。對於Y指控他在警察學院大操場，用手用力由右至左掃她的臀部一下。被告稱絕對無做過，亦沒有蓄意用身體任何部分或物品掃Y的臀部。至於X指她在元朗警署地庫支援組辦公室B8室外走廊，由右至左掃了她的臀部一下，被告亦否認做過，又強調他不認識X。

Z早前供稱，2024年5月2日當值期間，被告把雙手放到她的兩邊膊頭，大力「摙」她的膊頭4至5下，期間向她說「好彩有你喺度咋」。被告今日指，他當時剛畢業不久，很多事都不熟悉，而Z熟悉文書，是個「好幫得手」的同事，「好多嘢都喺佢身上學返嚟」。被告形容兩人關係良好。雖然「好彩有你喺度咋」似他性格會說的話，但他對Z所講的事沒有印象。即使事件確曾發生，極其量也只是想多謝Z，無意令她受驚或不舒服，不諱言對Z的指控感詫異。

案件編號：FLCC2440/2024