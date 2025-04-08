港珠澳大橋單日車流量創新高　首破2.6萬輛次

港珠澳大橋邊檢站周一（7日）發布消息，上周五至周日（4至6日）清明假期期間，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境旅客逾36.5萬人次，車輛逾7.5萬輛次，同比分別增長34%、39%，均創同期新高。周日經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的車輛首次突破2.6萬輛次，達到2.64萬輛次，今年第三次刷新單日歷史最高紀錄。

數據顯示，港珠澳大橋珠海公路口岸在清明假期期間，查驗港澳單牌車總量逾5.5萬輛次，同比增長47%；持港澳旅遊簽注通過港珠澳大橋出入境的內地旅客數量達4.9萬人次，較去年同期增長33%。港珠澳大橋邊檢站相關負責人稱已提前部署，運用大數據加強客流車流監測，加強與港澳出入境管理部門協同聯動，高峰時段及時開足、開滿查驗通道。

中國國家鐵路集團周二（8日）亦公布數據，自上周四（3日）鐵路清明假期運輸啟動以來，截至周一全國鐵路共發送旅客8,588萬人次，較去年同期增長7.8%，創歷史同期新高，運輸安全平穩有序。期間全國鐵路日均開行旅客列車達12,137列，及時在重點地區、熱門方向和緊張時段增加運力，並大力開行旅遊列車和銀髮專列等。