議員批編外職位多「後門」　受限制職系似「取消唔到」

政府強調公務編制零增長，但社福界議員狄志遠今日(8日)在立法會特別財委會上直指政府編制外首長級職位有很多「後門」，他批評「依家成個社會邊個工作量唔大？有邊啲地方仲可以整多啲人呢？」他期望政府承諾在有時限職位到期後不再續期。

狄又質疑增薪點代表公務員仍然能透過增薪點加人工，重提問責官員及高級公務員減薪5%的建議。

公務員事務局局長楊何蓓茵指期望「再一次澄清」議員的「再一次追問」，「有時限編外職位」已計算在編制內，不是「編制外」而是「有時限」，強調「不是後門」。

她解釋，由於很多工作都是有時限，當局不希望為有時限工作開設常額職位，目前只能答應不會繼續已完成的有時限工作。她又指「凍薪」後市場仍然有小幅度加薪，認為要保持公務員職位吸引力。

現時政府有逾30個受限制職系，該等職系必需獲公務員事務局批准才可進行招聘。議員林振昇指「打字員」等受限制職位，「取消咗咁耐都取消唔到」，關注是否有部門打算透過保留編制領取資源，但實際上不聘請，導致資源浪費。

他批評情況令其他部門編製不足，影響公共服務，認為現時上檢視並納入更多等受限制職位。

公務員事務局局長楊何蓓茵回應稱，對受限制職位的招聘和晉升有嚴格限制，如沒局方批准則不能招聘和晉升。她續指，現時「打字員」並非用打字機作傳統打字工作，主要是以電腦作數據輸入工作，現時有超過2.000名「打字員」被轉為文書職系。

她又表示，削減編制時會優先削減實際人數為零的受限制職位，未來會向立法會申請取消相關編製。