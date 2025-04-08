快速炒魷機制實施年半　15公僕獲發通知書　當局認情況不理想

公務員的表現備受批評。政府在2023年9月推出「快速炒魷」機制，對表現不佳的公務員發出通知書，屢勸不改者可勒令提早退休，當局指至今已有15人獲發通知書，但以往每年只有2.4人，承認是不理想，但認為現時有更多部門使用簡化後的機制。

據《公務人員管理）命令》（簡稱《命令》）第12條採取行動，為公眾利益着令有關人員退休（簡稱「第12條行動」）。當局在2023年9月實施「第12條行動」的簡化機制（俗稱快速炒魷機制），以加強管理工作表現欠佳的員工。

政府早前提交的數據指2024年有8人因工作表現欠佳，獲發12條通知書簡化紀律程序；2020/24年有23人獲發通知書。議員簡慧敏今日(8日)在立法會特別財委會上關注情況是否符合政府所謂的「加大公務員獎懲效果」。她又關注現時只有32人沒獲增薪點的問題，以及政府為何沒備存首長級職位的增薪點情況。

公務員事務局局長楊何蓓茵2023年9月簡化相關紀律程序後，至今有15人獲發通知書，但以往每年只有2.4人，她承認是不理想，但認為現時有更多部門使用簡化後的機制。她亦承認現時增薪點數字是「我自己都覺得唔理想嘅數字」，會思考如何更大力使用增薪點提升公務員表現。她續指，首長級職位2年只有一個增薪點，亦沒分開計算首長級及非首長級的獲發情況。

另一議員黎棟國關注現時衞生部門日間門診的公務員籌使用率徘徊60%左右，關注政府會否開放其他人士使用，善用資源。他又質疑政府來年首長級編制沒刪減，會否參考以往「局署合併」的方式刪減，提高公平性。

楊何蓓茵回應指公務員籌主要是為現職公務員盡快看病並重返工作，因此剩餘的籌不宜給予退休公務員或其家屬，當局會時常調撥名額。她又表示，又要求部門審視是否需要某職位，並非不削減首長級職位，2024/25年度亦有刪減20個首長級職位。她說「局署合併」適用於教育局、房屋局等工作較單一的局，但工作複雜、轄下有多個部門的局未必切合。

另議員梁子穎指資訊科技辦總監公室和效率促進辦公室組成數字政策辦公室後，2024／25年度數字辦增加888名員工；資訊科技辦總監公室減少750人。他質疑部門合併後為何人手上升，以及如何做到工作數字化。楊何蓓茵指數字政策辦公室有兩個重要部門合併，「相信剛才講出嗰個差異可能係促進辦公室組嘅編制」，會在會後補充。