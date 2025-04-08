內地高鐵推寵物託運服務　人寵同出發同到達

內地鐵路部門周二（8日）開始在京滬高鐵部分車次，試點推出「隔離運輸、人寵分開、專人看護」的寵物託運服務，鐵路12306訂票網亦同步推出「寵物託運」預約功能。服務將按車程距離計費，試行期間按標準價格七折，每隻收費360至860元人民幣（約386至922港元）不等。

據中鐵快運股份有限公司消息，在廣泛聽取旅客意見、深入開展市場調查基礎上，經過專業測試評估，自周二起在京滬高鐵北京南、濟南西、南京南、上海虹橋、杭州東5座車站間的10趟列車上試點推出寵物託運服務。該服務採用專用裝備，實行隔離運輸；全程獨立存放，實行人寵分開；加強監測巡視，實行專人看護。旅客可同車託運一隻家庭馴養且健康狀況良好、體重不超過15公斤、肩高不超過40厘米的貓、犬類寵物。

除上述被託運寵物的條件外，鐵路方面也列明不予承運的貓、犬名單，包括處於懷孕狀態和出生不超過15周的貓犬，以及哺乳期、分娩7天內、生病的貓、犬。另外，農業農村部確定的47類烈性犬，包括較為人知的藏獒、高加索犬、都柏文、秋田犬、雪橇犬、聖伯納犬，以及含有烈性犬血統的雜交犬也不予承運。

高鐵寵物託運服務實行「人寵同出發、同到達」規則，旅客可通過鐵路12306客戶端「寵物託運」功能查詢對應車次，提前兩天或以上購買車票並線上預約。預約成功後，旅客在乘車前按約定時間攜帶寵物及購票使用的有效身份證件、有效期內的《動物檢疫合格證明》，前往出發高鐵車站的中鐵快運營業部辦理託運手續。抵達目的地車站後，旅客根據短訊或電話提示領取寵物。