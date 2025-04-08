港出口製造業將步入經濟寒冬　議員促還息不還本延12個月

商界議員林健鋒今日(8日)指美國總統特朗普瘋狂加關稅，部分做美國生意的香港出口商和製造商首當其衝，如果關稅問題繼續惡化，香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。他指支持政府提出的7方面措施，加大力度應付美國加關稅的行動，和按照《基本法》維持自由港的地位。

他指近期收到很多企業反映，指美國進口商迫使一些香港的製造商或出口商分攤關稅，甚至提出一些無理要求，例如下單後不肯出貨及找數，導致貨品累積在倉庫，影響港商的資金周轉、無法交租和還錢給銀行。他今早與金管局及多間銀行代表會面，希望可以對現有客戶作出體恤安排，幫助受影響行業解決資金困難，不能如期還款的中小企予以寬限，容許延期還款等，盼金管局和銀行彈性處理有關個案，亦希望政府可以延長「還息不還本」安排12個月，事關計劃到今年11月就會到期。

他亦向商務及經濟發展局提出建議，希望出口信用保險局提供更全面的保障，如出口商被不合理取消訂單可獲賠償的付貨前保險，能夠延長或放寬；並懇求信保局有更多彈性，把新興市場的保費降低至傳統的市場相同的水平；更希望政府伸出援手，幫助業界渡過今次難關，同時協助港商開拓新興市場、加強國際貿易的競爭力，同時希望金管局可以和政府合作，放寬資本投資者入境計劃對房地產投資的限制，以刺激貸款的需求。另外，亦希望按揭證券公司加快處理中小企融資擔保計劃的索償流程。

紡織及製衣界議員陳祖恒批評美國濫施對等關稅，破壞建立了幾十年全球供應鏈，他指美國將製造業輸出至亞洲國家，從而獲得低通脹，但今次美國採取的措施是本末倒置，預期在一些必需品的通貨膨脹是會很嚴重，削弱美國的購買力。商界都會認清礙於關稅，做生意成本很高，美國消費者亦可能沒有足夠財力支撐大額採購。

他呼籲大家不要自亂陣腳，因為關稅是全世界百多個國家都有的，這個艱難時更加要團結一致，根據香港自身優勢，繼續去尋找商機，他認為有危就有機，需加強發展品牌、開拓新市場，繼續結合創新科技和智能化生產的技術應用。

議員吳永嘉指美國的高關稅政策，會令到美國物價不斷推高，料通貨膨脹的數據出來一定是很驚人，而港商期望減息的空間不但消失，利息還會向上，加重生產成本，對商界的打擊很大，希望可利用自動化技術，使得工資和物流的負擔可以減低。