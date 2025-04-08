外勞計劃年半批5.1萬勞工　侍應生佔8590人最多

為補充本港勞動力，勞工處自2023年9月4日起推行「補充勞工優化計劃」，暫停執行原有「補充勞工計劃」下26個職位類別及非技術或低技術職位一般不得輸入勞工的規定，為期兩年。截至今年2月28日，優化計劃共接獲1.13萬宗申請，涉及申請輸入9.8萬名勞工，期間獲批的申請為7,380宗，涉及5.1萬名輸入勞工，當中有逾2.6萬外勞正從事以往不可輸入外勞的26個職位，最多是侍應生，佔8,590人。

據勞福局回覆議員提問表示，截至今年2月，獲批輸入本港外勞共5.1萬名，當中有3.4萬名獲批從事過往一般不得輸入外勞的職位，有2.6萬人從事以往不可輸入外勞的26個職位，剩下的8,252人從事非技術或低技術職位。而在以往不可輸入外勞的26個職位中，最多外勞從事侍應生，有8,590人；其次是初級廚師及售貨員，分別有5,773人及3,745人。

而在獲批輸入外勞中，最多人從事零售、住宿及膳食服務業，其中餐飲服務業更輸入了約2.37萬名外勞；其次為公共行政、社會及個人服務業和製造業，分別輸入了7,768名及5,098名外勞。

勞工處表示，現正檢討優化計劃，包括涵蓋範圍、運作和實施安排；促進及確保本地工人優先就業的措施；保障輸入勞工權益的措施；以及 其他有關計劃的規定及事項。政府會充分考慮僱主組織及勞工團體等持份者的意見，從而擬定未來路向。