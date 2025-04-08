優質食品博覽下周五起舉行　環球食品等供「先試後買」

「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」將於下周五(18日)起假香港會議展覽中心連辦5天，最後一日，即4月22日，公眾更可免費入場。是次試食節為新冠疫情後首次復辦，規模較過往擴大超過一倍，雲集超過30個國家及地區美食品牌，匯聚環球特色食材、食品及手信。展會以「預先試食•安心選購」為主打的購物模式，觀眾可即場品嘗後才決訂購買。

展會以「環球美食薈萃」為核心 ，並推出多個優惠，包括1港元一盒鯪魚球、10港元一支紅酒和榴槤買一送一等。大會亦準備了總值超過港幣100萬港元的豐富禮品大派送，每日首500名人場者可隨機獲贈蟲草膠義 、魚油九或減脂丸一盒，另外亦有信用卡抽獎等活動，送出機票等超過6,000份獎品，參加者可於刮刮卡換領處換領抽獎刮刮卡，即刮即知抽獎結果。

另外，會場設有三大特色美食專區，「星級環球美食殿堂」將匯聚多位星級廚師 ，現場獻技並即席炮製招牌美饌，觀眾可近距離欣賞廚技，味嘗獨特美食。另外亦設 「飲嘢文創市集」 ，有來自世界各地的特色手工咖啡及限定精品茶飲。

參展商阮小姐將在試食節售賣越南特產，現場將可試食越南河粉、扎肉及試飲貓屎咖啡等，她表示是首次參展試食節，期望「試食」的主題可以吸引更多市民入場，「講試食個主題同個夠應該會吸引啲」，希望人流可以與其他香港舉行的食品展媲美。