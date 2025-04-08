突破無GPS環境　地空協同技術為隧道檢測帶來改變

在無GPS環境下系統仍能通過技術計算無人機及無人車的精確位置。

香港生產力促進局（生產力局）聯同土木工程拓展署合作及行業內公司研發的「地空協同隧道自動檢測系統」，獲「愛迪生獎」金獎。此系統不僅突破技術瓶頸，更成功應用於香港重點基建項目，推動隧道檢測智能化、自動化、數碼化。

「地空協同隧道自動檢測系統」集成了三大尖端科技，包括多機械人地空協作、邊緣計算AI模組以及在無GPS環境下的精準定位技術。系統運作時，無人機和無人車協同作業，360度覆蓋隧道內部結構，使用超高清相機自動拍攝彩色及紅外線熱圖像，並即時傳輸至無人車的AI模組進行缺損檢測分析。即便在無GPS環境下，系統仍能通過SLAM技術和基準標記計算無人機及無人車的精確位置，實現毫米級精度檢測，比傳統方法快23倍，節省50%成本，同時減少高空作業風險。

生產力局主席陳祖恒表示，這套本土研發的系統突破性地結合地空協作、AI邊緣計算及毫米級定位技術，成功克服沒有GPS環境下的定位難題。陳祖恒續指，系統已應用於香港重點基建項目，取代傳統高空檢測工作，不僅提升安全性和效率，更為全球基建數碼化提供參考。