兩大科技展4.13會展同步開鑼　逾2800展商參與聚焦低空經濟等

創新科技及工業局和香港貿易發展局策動的國際創科營商周，將於4月再次舉行。其中由兩者主辦的第3屆香港國際創科展(InnoEX)及貿發局主辦的第21屆香港春季電子產品展(春電展)，將於下周日至周三(13日至16日)在灣仔會展覽同步舉行。貿發局副總裁張淑芬今日(8日)表示，今年香港國際創科展及香港春季電子產品展吸引來自29個國家及地區的超過2,800家展商參與。當中InnoEX將聚焦低空經濟、人工智能等熱門領域，春電展則會展示打造智慧生活的電子產品。展將深化國際創科合作，加快推動香港發展成為國際創新科技中心。

今年InnoEX以「創新 • 智動 • 起飛」為主題，邀請來自全球多個國家和地區的展商參與，展示其智慧解決方案，展商來自香港、內地、澳門，以及東盟、其他亞洲國與歐洲等地。活動更首度增設四大主題日探討熱門科技及支援中小企，展會第一天將以低空經濟為主題，邀請內地無人機巨企及打造「低空智聯網」的跨國企業等參與；第二更的主題為人工智能、機械人技術，將探討人工智能如何提升企業效能；第三天主題為網絡安全，將討論關鍵基礎設施營運者在數據保護方面所面對的挑戰，以及企業如何提升應對網絡攻擊的能力；第四天將以中小企解決方案為主題，政府部門將與中小企代表進行交流，介紹有助其克服財務挑戰的政府支援計劃。

春電展則以「世界級電子業盛會 激發無限商機」為主題，聚焦智能家居以及健康科技及可穿戴裝置領域的產品和方案，去年新增設的數碼娛樂體驗區今年將再次回歸，由遊戲開發商提供多項電子競技及互動遊戲體驗，包括拳擊、划艇和風帆等運動電競項目，及使用機械臂繪圖等。此外，春電展亦將舉辦多項研討活動，當中展會第二天的「科技前瞻研討會」，將請來業界精英，分享智能眼鏡、戒指及耳機等穿戴裝置如何結合AI技術，重新塑造工作和生活方式。另外，InnoEX和春電展將聯合舉辦展商人才配對活動，協助展商招聘創科人才及支援科企發展的各領域專才，如業務開發及行銷等，求職者可於展會首日到場與參與人才配對活動的展商交流，應徵心儀的職位，大會亦會邀請行業專家分享香港創科界求職「貼士」和入行須知。