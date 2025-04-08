港大揭口腔微生物或與自閉症有關 預測模型準確率達81%

港大牙醫學院與心理學系跨學科研究團隊近日成功發現口腔微生物與自閉症譜系障礙（自閉症）之間的關聯，並開發出一個準確率達81%的預測模型，可通過口腔取樣識別出自閉症兒童。

教育局近年數據顯示，約每49名學童中就有1名患有自閉症。目前，自閉症兒童一般要到約5歲才能確診，部分輕微病例甚至要到社交需求超出能力時才被發現。現有篩查工具主要依賴老師和照顧者的行為觀察，其準確性取決於觀察者對自閉症的認識程度。

港大牙醫學院教授姚嘉榕表示，研究發現口腔微生物群與自閉症之間存在顯著關聯，通過分析口腔微生物樣本，醫護人員能識別出特定的細菌種類，這些細菌或可作為辨識自閉症的生物標誌物。研究團隊分析了25名自閉症兒童及30名3至6歲發展正常兒童的口腔微生物樣本，發現兩組兒童的口腔細菌組成存在差異，其中11種特定細菌可作為參考指標。

心理學系副教授沈嘉敏表示，預測模型準確率達81%，意味着未來在兒童定期牙科檢查時，可通過簡單的口腔取樣，及早識別出自閉症風險較高的兒童，並及時轉介他們接受專業評估。

研究團隊指出，這項研究為研發新的診斷途徑提供了重要線索。團隊計劃擴大研究規模，收集更多兒童口腔樣本，以進一步驗證和完善這一創新技術。姚嘉榕強調，若這項技術能夠成功應用於臨床，將有助於自閉症兒童盡早獲得適切的治療。