曾捲性侵下屬風波　萬年縣委前書記受賄判囚10年半

江西省上饒市萬年縣委前書記毛奇去年被揭發利用職權，與女下屬發生不正當性關係，並大搞權錢交易、非法收受巨額財物等，同年被開除黨籍及公職。江西省新余市中級人民法院周二（8日）一審公開宣判毛奇受賄案，判處其有期徒刑10年6個月，並處罰金100萬元（人民幣，下同，約107萬港元），追繳其犯罪所得財物並上繳國庫。

經審理查明，毛奇2012年至去年利用擔任萬年縣委副書記、縣長，萬年縣委書記等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人在工程承攬、資金撥付、職務晉升、銀行貸款等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物共計折合1,150萬元（約1,230萬港元）。

資料顯示，毛奇2003年12月參加工作，曾任上饒縣委辦公室幹部、上饒縣委政研室副主任、上饒市政府辦公廳會議處處長等職。他2017年獲任共青團江西省上饒市委書記，2020年開始擔任萬年縣委副書記、縣長，2021年7月升任萬年縣委書記。萬年縣上坊鄉前黨委書記李佩霞的父親舉報毛奇性侵和報復其女兒，惟李佩霞其後被指為升職獻身，已被判囚3年。