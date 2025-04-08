前社民連成員認網上發煽動訊息　官斥謾罵抹黑語帶挑釁判監12個月

前社民連成員周劍豪被指在去年3月至11月期間，在社交媒體發布145則煽動貼文，包括形容港府為獨裁政權，又說「有膽就開戰」。他被控明知而發布具煽動意圖的刊物罪，違反《維護國家安全條例》，案件今日(8日)在西九龍裁判法院再提訊。被告認罪，裁判官斥被告謾罵抹黑，語帶挑釁，判被告入獄12個月。

57歲男被告周劍豪，控罪書上報稱是兼職展場雜工。據了解，周是前社民連成員，過往曾出席社民連的示威活動。庭上透露，被告過往有9項刑事定罪紀錄，包括入屋犯法、傷人等。辯方求情時指，涉案的訊息屬於主題標籤，145則貼文中，46則無人讚好、分享或回應。辯方亦力陳，被告不知道轉發訊息會犯法，訊息不涉煽動他人作出暴力行為。裁判官關注，有訊息牽涉「開戰」字眼。辯方稱，「開戰」意思只是預期會發生戰爭。控罪確沒指控被告鼓吹暴力。

裁判官判刑時指，被告容許公眾隨意瀏覽有關貼文，而且每月發布貼文有約20則之多。貼文內容涉及大量謾罵、抹黑，語帶挑釁。被告不可能不知道其作為犯法。有別於泛民初選案，本案不涉受人誤導，被告不能依賴法律無知作為減刑理由。以18個月監禁作量刑起點，因認罪減刑至12個月。另外，到庭旁聽的曾健成向裁判官表示，休庭期間有疑似司法機構人員在法院內拍照。裁判官稱，由於事發並非開庭之時，他無法介入。

同意案情指，被告被控於2024年3月26日至11月12日期間，在Facebook、 Instagram及Threads發布煽動訊息，當中包含「消滅共產黨」、「炸北京」、「香港人唔怕共產黨恐嚇」、「有膽就開戰啦契弟」、「夠膽就開戰啦炮灰」、「仲講國家安全？」及「一國兩制已死」等字眼。涉案貼文共有145則。2024年11月被告被捕，警誡下被告說，發布相關訊息是為了發洩情緒，當他見到並認同由他人所寫的貼文時，他會轉發或分享貼文。

案件編號：WKCC 5000/2024