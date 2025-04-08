過去2年度經常開支增4%　議員質疑政府減開支失敗

面對龐大財赤，政府強調會以節流為主。議員洪雯今日(8日)在特別財委會上質疑過去2個財政年度經常性開支均增加超過4%，政府一邊說要減開支，經常性開支卻一邊上升，是否代表政府減開支失敗，削減的開支又體現在哪？她又擔心政府發債是「借新債還舊債」，以及未來會否考慮計算人才納稅，評估他們的經濟貢獻。

黎財經事務及庫務局常任秘書長(庫務)黎志華回應指出，政府本財政年度經常開支約為8,000億港元，削減2%經常性開支而只會影響當中4,000億港元開支，因為工務工程不受削減開支影響，社福開支、公務員退休金等法定開支亦不會削減。

他指隨人口老化，相關開支會增加，政府新措施亦會令開支增加。在發債方面，他指應發長債支持基建發展，人才納稅方面要再會後補充。

另一議員簡慧敏關注2025/26至2029/30年度，預計償還的政府債券款額是5,007億港元，而實際到期的金額，文件所指是2,272.5億港元，質問當局如何估算將會有2,734.5億港元的仍未發行債券將在未來5年到期。她又問及是否局方已有計劃以發行短期債券為主？為何不採用發行中長期債券以應付如北部都會區等長期基建的需要。

黎志華回應指未來5年需要償還的債券款額逾5,000億港元，有關計算是考量一些未發行的債券，而這些未發行債券是建基於過往的一些發債模式，例如零售債券和銀色債券一般來說3年期的話，接下的2、三3是有已發行的債券到期，故有此模式。當局會在零售債券以外，積極和金管局探討，是否應該發行更長年期點的債券，好讓贖回壓力得以延後。