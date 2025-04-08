嘲政府是不受歡迎電動車最大買家　議員：會唔會喺水塘無電拋錨

政府早前回覆換電動私家車的比率低。議員陸頌雄今日(8日)在立法會特別財委會上關注政府採購最多的某款電動車，全港首次登記數字只有約100部，指政府成為這款市場上不受歡迎電動車的最大買家，共78部，佔其銷量約8成。

他指相關電動車只有40導電，實際行程約333公里，直言擔心水務署「會唔會喺水塘到無電拋錨」。他質疑為何當局不購買國產電動車，是否曾經公開招標，有何理據。

政府物流服務署署長陳嘉信回應稱，採購車輛時會公開投標並和機電工程署商討制訂要求，亦有與使用的部門商討。他指假如標書在價錢及計分最高便會中標，等因素很多，例如當時會發信邀請代理商投標，他們有商業決定。陸頌雄則說：「完全答唔到我個問題。」

在電子報稅方面，會計界議員黃俊碩問及當局是否有措施協助中小企及從業員過度強制電子申報利得稅。對於政府沒設個人電子報稅目標，他認為「系統用一個好過，電子好過紙張」，關注政府未來會否設目標。

稅務局局長陳施維指一直有向企業提供支援，重點在於電子報稅資源方面問題。他表示，稅局研發免費數據轉換軟件，目標是中小企，但任何企業都可以使用，而在2023年開始提供電子模式後，有向各界提供教育和工作坊，期望有更多中小企用電子報稅。

他續稱，假如電子報報稅體驗更好，或有更多人用，今年7月會有新網站及應用程式。他又指有鼓勵僱主讓員工使用，但現時強制報稅只集中利得稅申報。