懲教人員縱囚犯用手機罪成　官斥蓄意瀆職判監18個月

兩名懲教署人員涉嫌串謀他人，以縱容一名囚犯未經授權管有及使用手提電話，及為該名囚犯將未經授權的香煙帶進監獄。廉政公署經調查後，共拘捕5名男子，控以串謀犯藉公職作出不當行為等罪。其中2人認罪，早前分別被判囚7個月及6個月。餘下1名懲教人員及2名在囚人士不認罪，結果被裁定罪成。3人今日(8日)在區院被判入獄9至24個月。

本案共涉5名被告，包括楊敬倫(45歲、一級懲教助理)、李浩維(28歲、二級懲教助理)、王帝俊(前稱劉燕俊、30歲)、張銳明(37歲)及林翰祺(25歲)。事發時，王帝俊、張銳明及林翰祺是塘福懲教所的在囚人士。李浩維和林翰祺，早前均在本案中認罪，被判囚7個月及6個月。

區院法官早前裁定3人面對的兩項串謀公職人員行為失當罪成。其中楊敬倫及王帝俊被控於2020年7月16日至10月23日，串謀使楊在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及協助王改善電話儲值卡信號接收情況。王帝俊及張銳明另涉串謀使李在履行公職期間，無合理辯解而縱容王未經授權管有及使用一部手機，及為王將香煙帶進塘福懲教所。法官今日判刑時斥楊敬倫蓄意瀆職，蔑視監獄制度，案中無減刑因素，判囚18個月。王帝俊是計劃主腦，就兩罪判他入獄24個月。張銳明角色次要，判囚9個月。

案件編號：DCCC 299/2021