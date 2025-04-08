港鐵北環線主線方案獲批　目標2034年竣工

行政會議今日(8日)批准北環線主線的鐵路方案，運輸及物流局表示，北環線項目分兩個階段推展，第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站；第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路，目標於2034年完成主線工程。

當局表示，因應北環線沿線的發展步伐，北環線項目分兩個階段推展。第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站。古洞站項目已於2023年9月動工，目標在2027年竣工，以配合古洞北新發展區主要新增居民的遷入時間。

第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路，連接現有屯馬線錦上路站與古洞站，並於凹頭、牛潭尾和新田設三個中途站。北環線主線的詳細規劃與設計已大致完成，前期工程亦已經開展，目標是於2034年完成主線的工程。

政府發言人表示，北環線主線將成為北部都會區的主要交通骨幹，釋放沿線一帶土地的發展潛力，並會連接現有的屯馬線及東鐵線，形成一條貫通新界和九龍市區的環狀鐵路，大大改善現有鐵路網絡之間的連接。北環線主線投入服務後，來往錦上路站和古洞站的行程，預計將由現時繁忙時間需時約60至80分鐘，大幅減至約12分鐘。

港鐵公司表示，歡迎鐵路方案獲得通過，會及早與政府落實項目協議，並繼續與不同持份者溝通協商，推進項目施工。港鐵又指，已隨着早前已啟動的東鐵綫古洞站項目，有序地開展北環綫主綫的前期工程，爭取加快項目的推展，以達至於2034年竣工的目標。