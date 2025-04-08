18區關愛隊恒常化　政府指設平台減省行政工作

18區關愛隊恒常化及增加資源。民政及青年事務局局長麥美娟今日(8日)在立法會特別財委會上指正檢視為恒常化後的服務協議，設指標如需探訪的住戶等，而最重要是希望關愛隊工作做深做廣。

至於那39萬個探訪住戶裏面，她指沒區分是主動要求或自行上門探訪，但有義工指部分長者家庭的子女已移居外國，越洋致電關愛隊要求上門拜訪或照顧他們的父母。

她續稱，關愛隊隊員都是義工，政府希望在行政工作上能透過科技應用，協助減省於填表等各類行政工作所花的時間，所以特別開發關愛隊的平台以方便處理一些行政工作，當有關平台設立完畢，是需要進行培訓計劃，教導他們怎樣操作。

有議員認同關愛隊服務要做深做廣，但指某些社區有很多私人屋苑，很難入屋。當局會否鼓勵關愛隊除家訪或家居支援以外，採取另類手法以接觸不同的居民和街坊。

麥美娟承認關愛隊做探訪的時候，遇上私人屋苑是有困難的，以致予人一種錯覺，以為關愛隊義工只是過年過節才上門探訪。其實義工探訪是長期的，否則就做不到39萬的探訪數字，關愛隊義工已設法接觸市民，如舉辦其他活動，如環保項目或寵物活動，希望跟到地區裏面的居民聯絡。