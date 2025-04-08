特別財會：102條專線小巴路線獲批加價　加幅介乎3.3%至16.7%

公共交通工具加風四起，除了專營巴士、電車，運輸署今日(8日)表示，過去一年，共接獲140條專線小巴路線申請加價，當中有102條路線申請獲批，加幅介乎3.3%至16.7%，當中以新界第901號、循環來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北的小巴路線加幅最高達16.7%，收費由8.4港元加至9.8港元。

運輸署指，在過去一年接獲140條專線小巴路線申請加價，當中包括11條港島路線、31條九龍路線及98條新界路線。在140條申請加價路線中，有102條路線申請獲批，加幅介乎3.3%至16.7%。當中以新界第901號線(循環來往港珠澳大橋香港口岸至東涌北)加幅最高，達16.7%，由8.4港元加至9.8港元。加幅第二高是新界第114A號線(循環來往將軍澳站公共運輸交匯處至海天晉)及114B號線(循環來往調景嶺站公共運輸交匯處至藍塘傲)，兩者同樣加16.3%，均由4.3港元加至5港元。

獲批加價的102條路線中，以新界第506(循環來往置福圍至聯和墟)、第507(循環來往馬適路至粉嶺站)及第901號線申請的票價加幅最高，達50%，其中新界第506及第507號線加價申請被拒絕；第901號線最終獲批加價16.7%，建議加幅被削33.3%。

此外，去年共有5條路線的加價申請被拒絕，除了上述提到的新界第506及第507號線，還有新界第28K、第28S及第814號線的加價申請被拒絕，後三者申請的票價加幅分別為18%、18%及10.1%。

至於仍未獲批的33條路線中，以新界第40號線(來往小坑村至屯門市中心)申請的票價加幅最高，達30.8%。該路線的現時票價為6.5港元，若申請獲批，票價將加至約8.5港元。