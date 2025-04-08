憂籃球博彩合法化掀賭風　議員：青少年防賭博宣傳有否KPI

政府正就規範籃球博彩進行公眾諮詣。教育界議員朱國強今日(8日)在立法會特別財委會上指賭博問題不但影響青少年，最近更有前教師和前校長因沉迷賭博，淪落至以詐財手法還債，前途盡毀。

他指教育界憂慮政府有意打籃球博彩規範化，局方有否針對青少年的預防賭博宣傳教育活動定下具體的績效指標(KPI)？又問及相關宣傳有否針對專業人士，以及政府推廣的正向思維當中，有沒有關於賭博的內容。

民政及青年事務局局長麥美娟回應指政府因應非法籃球博彩活動有上升趨勢，所以探討規範化籃球博彩活動，政府已在本月2日展開為期一個月公眾諮詢，而政府政策是一向不鼓勵賭博，當發現一個賭博活動的猖獗程度，是需要透過規範化而去避免非法的賭博行為，才會是考慮規範某些博彩活動，而過程中亦必定聽取公眾意見。

她又指政府已透過平和基金，資助一些打擊或教育青少年不可沉迷賭博的活動，目前有4間非政府組織營運的輔導中心，其服務對象亦包括專業人士。在青年教育方面，她指政府亦非常關心，會加大資源和力度去支援平和基金，以做好這方面的工作，如採取一些針對青年人沉迷賭博的宣傳。