Coldplay開騷體育園愈夜愈多人 有歌迷安檢被截要即場飲水

英國樂隊Coldplay今晚(8日)起在啟德主場館舉行4場演唱會。大部分歌迷提早在下午已排隊安檢，部分企位觀眾希望找到較佳位置欣賞表演。雖然是次演唱會准帶細可重用膠樽或杯進場，但由於不包括即棄膠樽，不少歌迷在安檢處被截，要即場飲水及棄樽。另有觀眾自備食品，亦要在安檢前吃掉。

隨着愈接近開場，啟德體育園一帶愈來愈多歌迷聚集，輪候入場。而早在下午，已有不少人提早到各個門票安檢區排隊入場。而是次演唱會放寬「禁樽令」，准歌迷帶不超過600毫升的塑膠或矽膠可重用水樽或水杯進場。但超出指定容量及其他物料的水樽或杯則繼續被禁。

安檢區附近持續有人因攜帶即棄樽裝水等，要即場飲掉，並棄置膠樽或在儲物架；亦有人帶了三文治截而需即時「狼吞虎嚥」；亦有人棄掉薯片等零食在場外。

主辦單位早前公布場地守則及限制攜帶物品，列明38X30X20厘米(15X12X8吋)以上手提袋/背包禁止帶進表演場內。而所有專業相機、攝錄機、GoPro相機、可拆式鏡頭相機、長焦鏡頭、平板電腦、手提電腦、自拍棍、腳架、錄音器材、望遠鏡均禁止帶進表演場內。

觀眾可將被禁的物品存放在啟德主場館附近的付費物品寄存處，但須自行將行李帶往分別位於啟德體藝館1M層(近中央廣場)及啟德青年運動場外(近安檢站)的寄存處辦理手續。