進口榴槤雪糕Gelato含菌超標　食安封存殘品暫停進口准許

涉事的食品是由馬來西亞進口的XO-ice產品。

一款馬來西亞進口冰凍甜點樣本的大腸菌群含量超出法例上限，食物環境衞生署食物安全中心今日(8日)表示，調查顯示，受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面，有關食品已被封存，並會暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許。食安中心會就事件通知馬來西亞有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。

涉事產品為XO-ice的King Don't Lie Musang King Durian Gelato Plant-Based (Frozen Confection)，容量為473毫升，最佳食用日期至2027年9月12日，來源地為馬來西亞，進口商是嘉天企業有限公司。食安中心透過恒常食物監測計劃，在進口層面抽取上述冰凍甜點樣本進行檢測。結果顯示，3個樣本的大腸菌群含量為每克110個至130個，超出法例上限，食安中心已知會涉事進口商上述違規事項。

根據《冰凍甜點規例》任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違法者一經定罪，最高可處罰款1萬港元及監禁3個月。大腸菌群含量超出法例標準，顯示產品的衞生情況欠理想，並不表示會引起食物中毒。