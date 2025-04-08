網上推銷私家車來往內地及啟德 運輸署指持許可證才合法

英國樂隊Coldplay在港舉辦演唱會下，吸引眾多內地歌迷來港。近日社交媒體出現跨境私家車的廣告，稱乘客可包車直接往返內地及港鐵啟德站，但沒獲批為跨境出租車營辦商。運輸署今日(8日)表示，所有跨境私家車必須持有有效的出租汽車許可證，方可載客營運，否則屬違法。署方會轉交懷疑非法個案予執法部門跟進。

運輸署並提醒旅客，合法跨境出租車的擋風玻璃左邊及車尾均貼有「Cross Boundary Hire Car」及「過境出租車」標誌及編號，乘客亦可透過署方網站輸入車牌號碼，查核車輛是否持牌，以免誤搭「白牌車」導致保險失效，危及自身權益。

另外，為配合今晚啟德體育園的Coldplay演唱會，運輸署已與各政策局、部門及公共交通營辦商部署，其中港鐵屯馬綫及東鐵綫在演唱會當日散場時段會加密班次，並安排空載列車載客。但經大圍站接駁東鐵綫往羅湖站的最後一班列車將於晚上10時59分由宋皇臺站，以及11時01分由啟德站開出。

觀眾亦可以乘搭新增的兩條特別巴士路線，分別是路線SP12前往落馬洲(新田)公共運輸交匯處，以及路線A25S港珠澳大橋香港口岸/機場，再轉乘皇巴返回深圳，以及港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)返回澳門或珠海，或經機場離港。體育園公司亦安排過境巴士服務，便利旅客經落馬洲/皇崗口岸前往內地，乘客需預先購票。

運輸署表示，政府已修例提高非法出租車的罰則，包括增加最高罰款額和最高監禁期，以及延長扣車及吊銷牌照期限。若跨境私家車被揭發非法載客，其封閉道路通行許可證將被撤銷。署方已在各口岸及機場加強宣傳，並向封閉道路通行許可證持有人發電郵提醒切勿違規。