前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　終年33歲

前特首梁振英次女梁齊昕猝逝!昨日(8日)晚上10時40分,筲箕灣愛德街1號一服務式公寓職員報案,指發現一名女住客昏迷倒臥在房間地上。救護人員接報到場,經檢查後證實事主已不治。警員經調查後,相信事件無可疑,其死因則有待驗屍後確定。消息指,死者為前特首梁振英次女梁齊昕。至今日(9日)凌晨1時許,梁振英由一名要員保護組警員陪同到場步入公寓。

梁齊昕出生於1991年9月11日,終年33歲。她是香港第4屆行政長官、現任全國政協副主席梁振英次女,曾經就讀德瑞國際學校,其後到英國一著名女子高中就讀,於2010年畢業。畢業後她再入讀倫敦政治經濟學院修讀法律系,但至2013年6月休學。梁女立志成為模特兒,進軍娛樂圈。她因其出格言行一直成為傳媒焦點,有傳媒訪問精神科專科醫生指她可能患上抑鬱焦慮症,而梁振英亦曾直言女兒健康有問題。

資料顯示,2015年11月1日凌晨,打扮成「女鬼」的梁齊昕,趁萬聖節在中環蘭桂坊偕同兩女友人夜蒲,至近3時,3人從夜店步至雲咸街截乘的士離開,但齊昕突情緒失控與的哥口角,友人將齊昕拉走,向附近一間餐廳的外籍東主借用地方休息。其後,齊昕母親唐青儀突然乘的士趕到,唐扶住齊昕準備上的士時,出現驚人一幕,齊昕忽然用左手掌摑母親,過程被數間傳媒機構攝下,眾人立刻勸止,唐登上的士叫的哥開車時,再被齊昕掌摑,事件擾攘近半小時,期間齊昕激動大叫:「有冇搞X錯(X為廣東話粗口)」,梁更指著母親說:「You know this mum is not actually my biological mum?(你知,此母實非我生母)」。最後1名男友人趕到現場,陪同齊昕乘的士離開。

2015年3月17日,梁齊昕在社交平台報稱被母親虐打,並出言侮辱,她其在網站上聲稱要離家出走及跳樓自殺;期間有市民發現禮賓府門外出現救護車,並見梁齊昕穿着大褸現身露台,事後梁振英拒絕評論事件。

2014年6月下旬,梁齊昕突然在其社交平台上載2張疑似「自殘照」,其中一張懷疑在浴缸拍攝,清楚見到她左手腕有兩條紅痕。