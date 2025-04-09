近兩周不少兒童染新冠入院　兒科醫生指居住環境擠迫隨時「成家病晒」

雖然新冠疫情漸漸緩解，不過感染力仍然存在。有兒科醫生表示，最近兩周有不少兒童因感染新冠入院，徵狀包括高燒、肚瀉，以至出現嘶哮症、兒童多系統發炎症候群等併發症，有機會影響心臟、肝臟等器官，情況嚴重者甚或死亡。他又指，香港居住環境擠迫，有家庭傳播風險，隨時「成家病晒」，呼籲兒童、長者及長期病患者應按時接種新冠疫苗，以降低感染新冠、出現重症及死亡風險。

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生關日華表示，近一至兩周，有不少兒童因感染新冠入院，包括發高燒、甚至出現嘶哮症，情況嚴重。他續指，嘶哮症患者因病毒感染導致喉頭和氣管腫脹，令呼吸道變窄，引致患者在吸氣時產生嘈雜聲、喘鳴，嚴重者更會出現呼吸困難；若不慎延醫診治，會令腦部脫氧，導致永久傷殘或死亡。

關又指，若兒童在感染新冠康復後2至6周，再次發高燒，同時出現皮疹、眼紅及舌頭紅腫像士多啤梨等病癥，有機會患上兒童多系統發炎症候群(MIS-C)；若發現或治療不及時，有機會影響心臟、肝臟等器官。今年至今已有兩個本地個案須入住深切治療部。他補充，MIS-C的病徵與川崎症相似，但川崎症患者大多為1歲至2歲的幼童，MIS-C則主要是6歲至10歲的兒童。此外，最近亦有兒童因肚瀉求醫，症狀類似腸胃炎，包括排便較稀、嘔吐等，但經化驗後確認感染新冠。

他續指，現時多數感染新冠兒童個案入院時，家長本身都「中招」；另有部分個案康復出院後，發現其他家庭成員包括工人姐姐在內都相繼發病，「成家病晒」。他解釋，儘管不少家長會戴口罩、勤洗手，但始終香港居住環境擠迫，其他家庭成員「中招」難以避免。而長者就更加高危，「因為日夜都對住佢(患者)，加上屋企通風唔好，老人家感染嘅病毒劑量就好高，多過社區感染，無形中對老人家構成好大嘅危險。」

根據衞生防護中心的數據，2023年1月至今年1月，由新型病毒所引起的重症病例數目與流感病毒相若，分別有2,404宗及2,593宗。他提醒，感染新冠病毒有機會出現重症及併發症出現，且在康復後亦有機會出現「長新冠」、影響兒童發育等，提醒家長切勿輕視，誤將新冠感染當作普通流感。他呼籲，兒童、長者及長期病患者應按時接種新冠疫苗，以降低感染新冠、出現重症及死亡風險。