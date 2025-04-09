東方日報A1：Call Loan大危機　壓垮中小企

中美關稅戰升級，本港商界經營壓力大增，商界議員林健鋒昨日表示，美國總統特朗普瘋狂加關稅，部分做美國生意的香港出口商和製造商首當其衝，如果關稅問題繼續惡化，香港出口業和製造業將步入經濟寒冬。他促請銀行界對客戶作體恤安排，如果有中小企暫未能如期還款，希望給予寬限期或延期還款，「最重要不要Call Loan（提前還款）」。香港金融管理局昨早與18間銀行開會，下午宣布與會銀行同意對進出口和製造業、建造業及運輸業推出針對性支援措施，包括彈性延長還款等。

林健鋒指出，近期收到很多企業反映，指美國進口商迫使香港一些製造商或出口商分攤關稅，甚至提出一些無理要求，例如下單後不肯出貨及找數，導致廠商生產的貨品累積在倉庫，影響港商的資金周轉、無法交租和還錢給銀行。他昨早與金管局及多間銀行代表會面，希望可以對現有客戶作出體恤安排，幫助受影響行業解決資金困難，不能如期還款的中小企予以寬限，容許延期還款等，盼金管局和銀行彈性處理有關個案，亦希望政府可以延長「還息不還本」安排12個月，因為有關計劃在今年11月就會到期。

他亦向商務及經濟發展局提出建議，冀出口信用保險局提供更全面的保障，如出口商被不合理取消訂單可獲賠償的付貨前保險，能夠延長或放寬；並懇求信保局有更多彈性，把新興市場的保費降低至傳統的市場相同的水平，盼政府伸出援手，幫助業界渡過今次難關。

香港中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦昨亦指，今次加徵關稅的衝擊非常巨大，料很多港廠難以支撐，因為中美第一輪貿易戰後，不少廠商轉往東南亞設廠圖轉移產地，但今次美國向多個東南亞國家都加徵極高關稅，廠商可謂避無可避。紡織及製衣界議員陳祖恒亦指，今次美國向大量國家開徵所謂「對等關稅」，勢令商界生意成本大升，而美國消費者則須承受高通脹打擊。他呼籲港商不要自亂陣腳，今次關稅是全世界百多個國家都要面對的問題，艱難時刻更要大家團結，有危就有機。

金管局副總裁阮國恒昨早與銀行及商會等代表舉行會議，他表示，過去一周美國關稅戰引發市場震盪，無可避免為中小企帶來巨大憂慮和壓力，金管局昨與銀行商討後，決定在審慎風險管理原則下，18家參與「中小企融資專責小組」的銀行同意為進出口製造業，彈性延長貿易融資貸款還款期，由一般90日，可再延期90日。銀行亦同意為進出口業提供其他合適信貸安排，以應對貿易爭端帶來的付運及訂單受阻情況。因現時情況下，進出口商未必能夠在90天內收回資金。

至於建造業，考慮到分判制度的安排，一旦出現資金鏈問題會產生下游流動性壓力，運輸業亦會推援助措施。此外，18家參與銀行同意在貸款組合中，預留3,900億元貸款資金用於支持中小企升級轉型。銀行業亦會向北部都會區的片區發展研究融資方案，並為中小企查詢物業貸款提供租契方面的釋疑支援。

廠商會歡迎金管局的措施，指美國宣布「對等關稅」政策後引發國際貿易及資產市場動盪，香港外貿和製造業企業面臨客戶逾期付款乃至「拖數」的風險增加，中小企佔全港企業總數的98%，上述措施料能幫助業界穩住資金鏈，大大提振了營商信心。

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