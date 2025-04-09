倒閉潮不斷　破欠基金錄逾億虧損

本港經濟疲弱，不少企業倒閉。勞工及福利局於周一（7日）回覆議員提問時表示，2024年破產欠薪保障基金發放最多款額的3個行業依次為餐飲服務活動業、建造業及出版活動業，當中餐飲服務活動業及建造業已連續3年「上榜」；而破欠基金在2024/25年度的財政狀況及2025/26年度的財政預算上，已是連續兩年錄得虧損，當中就2025/26年度的財政預算更顯示破欠基金將會錄得逾億元虧損。

餐飲服務活動業及建造業已連續3年「上榜」，成為首兩位破欠基金發放最多款額的行業，當中餐飲服務活動業由2022年發放1,480萬元，增至去年發放4,550萬元，相差3,070萬元，增幅逾200%。而建造業由2022年的「榜首」發放1,510萬元，增至去年發放4,360萬元，增幅達188%。

此外，破欠基金在2024/25年度的財政狀況及2025/26年度的財政預算上，均錄得虧損。當中就2024/25年度的財政狀況，截至今年2月錄得2,410萬元虧損，而在2025/26年度的財政預算更顯示，破欠基金將會錄得1.131億元虧損，對比上一個財政年度增幅約370%。