擴藥物安全網　白血病婦料資助加碼

公營醫療收費改革方案早前出爐，首階段收費於明年實施，當局提出3項措施加強病人醫療保障，包括改善醫療費用減免機制及每年1萬港元收費上限等。有患慢性骨碎性白血病的病人表示，獲「安全網」資助用藥數年，已花費數十萬港元，面對龐大用藥開支，相信擴闊藥物資助安全網後或多或少可以受惠。

患者陳小姐今年約45歲，幾年前確診慢性骨髓性白血病，目前獲撒瑪利亞基金藥物資助，但每年藥費仍逾12萬港元，佔其每月可用收入接近一半。其主診醫生、威爾斯親王醫院內科及藥物治療學系顧問醫生王紹明表示，她需要每天服用屬自費藥物的口服標靶藥，這種藥「唔會斷尾」須長期服用。陳小姐雖然有工作能力，但擔心失業後無力支付藥費，加上有高堂要照顧，直言「一蚊都儲唔到」。對於政府計劃擴闊藥物資助安全網，她相信或多或少可以受惠，推算每年可節省的藥費比例可能不多，但始終是「減免多咗」。

王紹明續稱，有病人可能每年回來純粹覆診3、4次，只用一些比較簡單的藥，該些病人在醫療改革後的確需要「畀多咗」，但遠未到1萬港元的收費上限；而需要密集式治療、頻頻到醫院的病人則容易達到上限。就陳小姐的個案，王坦言她未能受惠收費上限，因自費藥物或一些比較昂貴的藥物，政府現時有提供安全網，而安全網不在收費上限之下。面對醫療改革，他希望「三多」，即多了病人可以接受到資助、病人接受的資助額可以多些，以及多些新藥納入安全網。

本港兩個基金安全網批出癌症藥物資助，即撒瑪利亞基金和關愛基金，其中撒瑪利亞基金涵蓋100種自費藥物，當中59種為治療癌症的藥物；關愛基金醫療援助項目亦涵蓋30種治療癌症的藥物。2023至24年度兩個基金共批出癌症藥物資助個案逾6,300宗，涉款超過15億港元；2024至25年度首9個月則批出逾5,200宗個案，共超過13億港元。