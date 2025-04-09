女子發現男友已婚後報警　回家途中遭強送精神病院

內媒周一（7日）報道，天津市胡女士此前通過婚戀軟件認識安徽男子王某，兩人前年開始確認關係，惟此後她赫然發現對方隱瞞已婚並育有一子的事實，遂和他分手並以重婚罪報案。詎料，她上月竟被數名陌生人強行帶到安徽蕪湖市一間精神病醫院，更獲當成流浪者收治6天，家屬接她出院後，院方一直未給予合理說法，她正通過法律途徑解決事件。

胡女士2022年9月在網上結識王某，並於同年6月起以夫婦名義和他同居，期間更為他花費超過40萬元（人民幣，下同，約42.5萬港元），卻在去年才赫然發現他已婚。分手後，她嘗試取回自己購買的物品遭拒，更被封鎖聯繫方式。她最終以重婚罪報案，蕪湖無為市警方於今年2月立案，卻遲遲未對王某採取措施，更試圖說服二人和解。胡女士上月9日開車從安徽回北京，在北京郊區檢查站停車期間被7至8名陌生人強行帶到蕪湖市第四人民醫院，期間被強制服藥，事後更需繳納4,000元（約4,250港元）。她出院後，獲南京市醫院檢查證明並未罹患精神疾病。當地權威部門卻回應稱，此舉是出於對胡女士的安全考慮。

王某否認曾與胡女士建立戀愛關係，聲稱對方的指控屬偽造。無為市警方經調查，認為胡女士期間支出的錢大部分為日常開支，不構成詐騙，但仍在調查是否構成重婚罪。胡女士現在計劃透過法律途徑維權，有律師指王某與胡女士同居，並在此期間一直虛構單身事實，導致對方錯誤付出，支付大額日常消費，又未告知對方真相，符合重婚與詐欺罪的構成要件。