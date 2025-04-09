立會補選界別選委花2.3億　議員：每席幾百萬能否減開支

立法會換屆選舉定於12月7日投票。議員林振昇今日(9日)在立法會特別財委會上關注選委會界別分組選舉花費逾2.3億港元，但只補選幾十個選委席位，即每席花費數百萬港元。他關注能否透過整合票站，減少租用地方存放物資等方式減少開支。

當局回應指表示，過去選舉發現宣傳重要，選舉期間的宣傳成效比日常大，又表示過去區議會選舉的社會回響正面，認為使費值得。通過又指，選委會界別分組選舉「有啲固定成本一定要有」，現時未知參選人數，會先預算全部選民均會參與。

社福界議員狄志遠關注舉開支為12.8億港元，較上屆多52%，對當局指有加大資訊科技及資源開支，他期望能夠讓選舉的投票率和認受性增加。他認為上次區議會選舉的宣傳無孔不入，但投票率下降，擔心單一宣傳的突破性不足，又問及是否知道投票率下降，是否市民對制度信心不足，以及政府是否有設投票率目標。

當局強調投票率受多項因素影響，沒有硬指標，但作為政府會大力宣傳。當局認為只要市民明白選舉重要性，就會參與投票，又稱不少先進城市的選舉投票率比本港低。

另一議員鄧家彪認為廣東省以外地方亦有港人，關注除了在上水設立票站外，能否也在機場、東涌設票站處理海外返港市民投票。當局指過去鄰近邊境票站成功，會研究是否有合適選址，讓內地港人投票。