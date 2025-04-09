特別財會：截至3月中　清真認證餐廳增至160間

政府聯同香港旅遊發展局加大力度開拓中東和東盟市場，打造香港成為「穆斯林友善」的旅遊目的地。當局指截至今年3月中，已有55間酒店和5個景點及會展場地成功申請並取得「新月評等」的評級，

在在推動餐廳參與清真認證方面，截至今年3月中已完成認證的餐廳數目由2024年初的約100間增加至超過160間，當中亦包括高級中菜食府、粵菜食府、新派港式湯麵餐廳等。

文化體育及旅遊局回覆議員陳曼琪就特別財會的提問，除提供相關的數字外，又指香港現時共有4家品牌供應清真認證的烘焙食品，為訪港穆斯林旅客提供更多手信食品的選擇。

在培訓業界方面，旅發局於去年6月和12月，分別為香港旅遊業界舉辦大型簡報會和培訓研討會，讓他們認識穆斯林旅客的需要，鼓勵及教育業界提升穆斯林友善配套。為加強前線從業員接待穆斯林旅客的能力，旅發局正製作全新培訓素材，向前線從業員介紹穆斯林旅客的生活方式與文化，加深他們對接待不同文化背景旅客的認識。

旅發局未來會繼續循認證、教育及宣傳三大方向，打造香港成為「穆斯林友善」旅遊目的地。旅發局亦計劃與中東市場和東盟市場的大型媒體公司、航空公司及旅行代理商合作宣傳，展示香港的嶄新旅遊活動和體驗，共同推廣香港成為穆斯林旅客的理想旅遊目的地。