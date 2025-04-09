內媒批美關稅讓全球憤怒　華出台逾20項反制合情合法

美國升級對華關稅措施之際，中國官媒旗下自媒體「玉淵譚天」周三（9日）發文批評，美國關稅已讓全球極度憤怒，中方已針對美國連續3輪採取堅決反制措施，一共20多項，這些反制是被迫的，也是合理合情合法。

文章引述消息人士指，中方針對美威脅升級對華關稅的回應，有兩個訊息點格外值得關注，其一是關於對話，敦促美方立即糾正錯誤做法的同時，沒有關上談判大門；其二則是奉陪到底。中國人民大學應用經濟學院專家安子棟指出，中國目前有底氣去應對美國關稅，得益於內部經濟穩定及更強經濟韌性，早在本屆美國政府上台前，北京已提出一系列超常規政策組合拳，提前儲備抗外部衝擊的能力。

文章又指，當美國自絕於全世界自由貿易圈，全世界其他國家也可選擇讓美國真正「孤立」。另有內媒指摘，美國政府「對等關稅」落地後，加劇全球經濟衰退風險，引發市場劇烈波動，折射出對關稅措施的疑慮。在全球經濟深度融合下，美國政府圖以「對等」為名謀取政治經濟利益，無論是理論還是實踐都已被證明行不通。