特別財會：過去3年「M」品牌支持54項活動　涉款6.24億

政府催谷盛事經濟，卻連番甩轆。當局指過去3年，共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，並獲批資助總額為6.24億港元，又指政府正探討與LIV Golf長遠合作，有進一步消息會向外公布。

文化體育及旅遊局局長回覆議員就立法會特別財委會的提問，重申香港是國際體育盛事之都，世界級和大型體育盛事對香港有策略性意義，不僅吸引旅客，為各個行業包括酒店、餐飲、零售及交通等帶來商機，提振本地經濟。

此外，國際級的大型體育活動的門券和周邊產品收入，以及賽事選手和工作人員來港的住宿及消費，均能推動產業化的發展。

對於舉辦大型體育盛事的開支，當局指在過去3年共有54項獲「M」品牌計劃支持的大型國際體育賽事在香港舉行，並獲批資助總額為6.24億港元。

當局會繼續透過「藝術及體育發展基金」(體育部分)支持「M」品牌制度及支援計劃，並會更策略性地吸引為香港帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港。

至於已連續兩年在香港舉辦的 LIV Golf，當局正認真與其探討長遠合作，當有進一步消息會向外公布。