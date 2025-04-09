有議員反對一刀切削社福界資源　問政府：財赤改善能否收手

政府提出直至2027／28年度累計削減部門經常開支7%，社福界議員狄志遠今日(9日)在立法會特別財委會上跟進社福資源削減，表明反對一刀切削減福利資源，指政府未來削減7%會影響3,000個社工人手。他關注日後假如財政狀況改善「能否收一收手」，取消福利開支削減，又期望減少行政工作及讓機構靈活善用基金等資源。

社會福利署署長杜永恒指過去數周曾向機構發信，例如放寬公積金儲備、以儲備投資的規定、容許購買家具參考表以外家具等。他又說，早前已宣布會保留院舍券資助、成本攤分等措施。但當局回應未來會否取消福利開支削減。

身兼社聯主席旳議員管浩鳴認為社福機構的儲備總有一天會用完，擔心機構花光儲備後「咁我哋點算呢？」他認為儲備應用在緊急情況，恒常化使用儲備難以支撐長時間。勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，儲備是用作不時之需，現時社署就機構運用儲備提供彈性，會和機構商討拆牆鬆綁，表明對本港經濟長遠有信心，但現時要共度時艱。

另一議員林振昇指現時政府甚少公布貧窮線，關注現時政府如何衡量扶貧政策成效，又舉例現時失業率微升至3.2%等迹象，難以說本港貧窮情況有改善。他又關注在校課後託管的成效，例如是否有更多婦女投入職場。

勞工及福利局局長孫玉菡回應稱，政府目標是「精進扶貧」，即出貧窮線只量度相對收入「有缺失」，又認為「精進扶貧」有詳細評估。他又認為校課後託管令家長得益，有家長反映學生在校完成家課，減少在家衝突、改善親子關係，部分家長有做兼職。