去年小巴新線8條變4條　運輸署稱有營運商撤回

運輸署原定去年開辦8條新專線小巴路線，惟最終只開辦4條。運輸署資料顯示，仍未開辦的4條小巴路線當中，新界第143號線（循環來往屯門新墟至龍逸邨）的原營辦商，在考慮營運環境後，於去年7月撤回開辦該專線小巴服務。運輸署其後於今年1月，重新邀請營辦商申請營運該專線小巴服務，投入服務時間待定。

運輸署昨指，原計劃於去年開辦8條新專線小巴路線，相關專線小巴營辦商遴選工作已經完成，截至去年底，4條新專線小巴路線經已投入服務，包括新界第24號線（循環來往大埔富蝶邨至廣福道）、新界第57K號線（來往上水站至唐公嶺）、新界第57K號線輔助線（來往上水站至蕉徑）以及新界第58K號線（來往上水站至丙崗）。

至於仍未開辦的4條小巴路線，包括新界第117A號線（來往安達臣道石礦場發展區至尚德公共交通總站）、新界第117B號線（循環來往安達臣道石礦場發展區至油塘）。署方解釋，有關路線的開辦日期需視乎安達臣道石礦場發展區一帶新房屋發展項目的落成進度 ，預計於今年第二季投入服務。而新界第508號線（來往上水站至古洞北福利服務綜合大樓），署方稱要待上水站的新建專線小巴總站設施完工後，最快今年第三季投入服務。

至於新界第143號線，運輸署解釋，已於去年3月完成專線小巴營辦商遴選工作，並通知獲選的營辦商 ，惟該營辦商在考慮營運環境後，於去年7月撤回開辦該專線小巴服務。署方其後檢視及調整該專線小巴服務的總站位置及行車路線，以進一步提升其

財務可行性，並已於今年1月重新邀請營辦商申請營運該專線小巴服務。投入服務日期待定。