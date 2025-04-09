去年花2.88億吸4450萬人訪港　惟旅客人均消費下跌1475元

香港近年落力吸引旅客，特別財委會的文件披露，旅發局2024年花費2.88億港元於主要客源市場當地的市場推廣開支，較2023年的2.11億港元增加約7,700萬港元，其中用於短途巿場，即日本、南韓等國家的開支由8,800萬港元增加至1.12億港元，另外新興市場，即印度、沙特阿拉伯等海灣合作地區國家、俄羅斯等國家的開支，由2023年的700萬港元，大增逾3倍至2,200萬港元。

當局投放大量資源吸引旅客，訪港旅客數字亦的確有所增長，由2023年約3,400萬旅客，增加至2024年約4,450萬名旅客，惟可惜旺丁未必旺財，2024年的旅客人均消費不增反跌，內地、短途、長途及新興四個市場的人均消費，由2023年的平均8,150港元，跌至6,675港元，其中新興市場的人均消費由10,100港元，減至8,100港元。當局則解釋指2023年的訪港旅客以探親或商務等必要出行為主，逗留時間較一般情況長，故人均消費亦較一般情況為高。

文件中續指，政府在2025至26年度《財政預算案》向旅發局撥款12.35億元，包括常規及額外撥款，當中會預留10.36億元進行各項市場推廣的工作，其中穆斯林是旅發局重點出擊的客群之一。旅發局將繼續運用「認證、教育和宣傳」三大策略，推動業界完善穆斯林友善旅遊配套，共同打造香港成為「穆斯林友善」的旅遊目的地。