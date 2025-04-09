中年漢涉狎智障女　女事主接受盤問　聲稱遭男方封鎖後報案

一名中年男子透過交友程式「SayHi」，結識一名患智障、心智整體年齡等同10歲的女子，兩天後相約在新蒲崗一間賓館短敍，期間發生了性行為。完事後翌日，男方即封鎖了女方的通訊帳號。男子現被控與精神上無行為能力的人非法性交等3罪。他不認罪，案件今（9日）在區院開審。女事主接受盤問時承認，當日發生性行為你情我願，之所以報案稱遭被告強姦，是因為事後被封鎖，承認「講大話」。

現年約35歲被告方金明，在一間醫院任職運送員。他被控兩項與精神上無行為能力的人非法性交，和一項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交罪。控方開案陳詞指，3項控罪的事主均為女子X。X於1986年出生，患有輕度精神發育遲緩，有顯著行為障礙的病歷，須定期覆診。臨床心理學家意見是，X心智整體年齡等同10歲。

控方稱，2023年1月28日，X透過交友軟件 SayHi 結識被告。被告邀約X於1月30日見面，X同意。1月30日傍晚，兩人在新蒲崗吃飯後，便前往新蒲崗衍慶大廈高雅賓館房間。在房內被告主動攬X，親吻X及錫X的乳房。X為被告口交。被告之後將陽具插入X的陰道。插入前，被告自行戴上避孕套。兩人之後轉換姿勢，嘗試「狗仔式」，即X趴在床上，被告嘗試將陽具插入X的肛門，但失敗。

控方續指，兩人之後在約45分鐘內兩度性交，被告兩次在避孕套內射精。晚上9時許，兩人離開房間。翌日，被告在 WhatsApp 及SayHi上封鎖X，並刪除了跟X的聊天記錄。同日，X感到下體疼痛，於是就上述事件報警。同年2月被告涉嫌強姦被捕，警誡下說「我係搞過條女」，又指雖然內心覺得X是智障，但沒有當面向X說出。

案件編號：DCCC 1296/2023