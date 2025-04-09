啟德體育園開幕前演練近20次　無披露具體開支

啟德體育園3月開幕前，港府場館測試和演練接近20次。文化體育及旅遊局書面回覆立法會特別財務委員會指，有關開支由各政策局和部門以現有資源承擔，未有披露演練的總費用及開支細項。局方提到，就5次涉及公務員模擬觀眾參與的大型演練，政府向每位參與演練的公務員提供100港元車馬費；參與演練地區人士則可獲放150港元車馬費。

文體旅局表示，自去年10月底至今年2月，政府聯同啟德體育園公司在3個場館以循序漸進的方式，進行接近20場不同性質及規模的測試和演練，包括體育和非體育活動的測試，測試體育園不同方面的預案和應變安排。局方指，每次測試和演練的目的都有所不同，供相關部門、營運公司和各參與的單位熟習如進場和離場安排、交通配套、舞台設置，以及後台配套等硬件和軟件的準備工作，又稱成果令人滿意。

至於今年在園區的活動安排，當局說在4月至6月會有多個國際知名樂隊和本地歌手的演唱會在啟德主場館上演。年底亦會有第15屆全國運動會及全國第12屆殘疾人運動會暨第9屆特殊奧林匹克運動會的項目。體育園公司會積極與活動主辦方溝通，按照實際運作及活動的規模、類別、舞台設計及製作要求等因素，與主辦方訂定租用安排，提供合適的場地設施和配套。