美查台積電恐罰10億美元　特朗普認以關稅威脅設廠

台灣晶圓代工大廠台積電去年發現，大陸科企華為有產品使用台積電晶片，可能違反美國出口管制。英媒周三（9日）引述消息報道，台積電正接受美國商務部調查，可能因違反出口管制規定而面臨超過10億美元（約78億港元）罰款。

知情人士透露，美國商務部一直在調查台積電為大陸晶片商算能科技所做的工作，而台積電為客戶算能科技製造的晶片，與華為高端的Ascend 910B人工智能（AI）處理器中的晶片相符。美國智庫蘭德公司研究員海姆（Lennart Heim）指出，台積電近年生產了近300萬枚符合算能科技訂單設計的晶片，最終很可能為華為所用；又指基於該設計用於AI應用，台積電不應為總部設於大陸的公司生產晶片，恐被轉交華為等已列美方實體清單的公司。

美國總統特朗普周二（8日）晚在共和黨全國國會委員會的活動上發表講話，稱自己曾告訴台積電，如對方不在美國設廠，將要繳納高達100%的關稅。他又批評前總統拜登向台積電美國子公司提供66億美元（約514.8億港元）補助在亞利桑那州設廠，認為半導體公司不需要這筆錢。