中央周邊工作會議　強調與鄰國鞏固戰略互信

中央周邊工作會議周二至周三（8日至9日）在北京舉行，國家領導人出席並發表重要講話，明確了今後一個時期周邊工作的目標任務和思路舉措，強調要聚焦構建周邊命運共同體，努力開創周邊工作新局面。

會議指出，中國幅員遼闊、邊界線長，周邊是實現發展繁榮的重要基礎、維護國家安全的重點、運籌外交全局的首要、推動構建人類命運共同體的關鍵，要以全球視野審視周邊，增強做好周邊工作的責任感使命感。會議又指，當前中國與周邊關係處於近代以來最好的時期，也進入周邊格局和世界變局深度聯動的重要階段，要統籌國內國際兩個大局、發展安全兩件大事，以安危與共、求同存異、對話協商的亞洲安全模式為戰略支撐，攜手周邊國家共創美好未來。

會議強調，構建周邊命運共同體要與周邊國家鞏固戰略互信，支持地區國家走穩自身發展道路，妥善管控矛盾分歧；深化發展融合，構建高水平互聯互通網絡，加強產業鏈供應鏈合作；共同維護地區穩定，開展安全和執法合作，應對各類風險挑戰；擴大交往交流，便利人員往來。會議認為做好周邊工作，要加強各方面協調配合，深化體制機制改革，完善涉外法律法規體系。